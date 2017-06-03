Президент Алмазбек Атамбаев уволил своего советника Фарида Ниязова, а после снова назначил его на этот пост, но теперь на общественных началах. У главы государства уже есть один советник на общественных началах – его бывший водитель Икрамжан Илмиянов.

Указ об увольнении Фарида Ниязова с поста советника, так же как и указ о его назначении на пост советника на общественных началах, был подписан Алмазбеком Атамбаевым 3 июня.

Еще одним советником президента на общественных началах является Икрамжан Илмиянов, в прошлом – водитель, советник и замглавы аппарата президента.

Официально советниками Алмазбека Атамбаева остаются Мира Карыбаева и Калыкбек Султанов.

Ниязов уже занимал должность советника президента с 2011 по 2015 годы, после успешной работы в качестве руководителя предвыборного штаба Атамбаева.

При первом президенте Аскаре Акаеве он был управделами МИДа, затем помощником первого вице-премьера, а после этого — руководителем пресс-службы президента.

Сделав перерыв во время правления президента Бакиева, Ниязов вернулся к госслужбе после революции 2010 года, возглавив информационно-координационный аппарат Временного правительства.

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