Мадридский «Реал» стал первой командой в истории футбола, которой удалось защитить титул обладателя кубка Лиги чемпионов. В финале королевский клуб обыграл туринский «Ювентус» со счетом 4:1.

Минувшей ночью в городе Кардифф (Уэльс) прошел финал главного европейского турнира. В решающем матче на стадионе «Миллениум» встретились «Ювентус» и «Реал Мадрид».

Мадридский клуб выиграл со счетом 4:1, завоевал рекордный 12-й кубок и стал первой командой в истории футбола, которой удалось выиграть Лигу чемпионов дважды подряд.

Этот финал обещал быть особенным. Гениальная защита «Ювентуса» повстречала гениальное нападение «Реала». Команда, которая пропустила только три мяча за весь розыгрыш, встретилась с командой, которая забивала в абсолютно каждом матче в сезоне.

В первом тайме по разу отличились Криштиану Роналду и Марио Манджукич. Главная звезда «сливочных» открыл счет в матче на 20-й минуте. Семь минут спустя «Реал» получил ответ в виде красивейшего гола через себя в исполнении Манджукича.

После забитых мячей, соперники поумерили пыл и до 59-й минуты встречи счет на табло высвечивал ничью. Команды играли ровно, в атаку не спешили и большую часть времени проводили в центре поля.

В единоборствах игроки особенно друг с другом не церемонились, чем вынуждали главного судью постоянно тянуться за «горчичником». Всего за матч арбитр показал 9 желтых карточек и одну красную.

Казалось, что игра идет к овертайму и нас ждет еще как минимум час потрясающего шоу. Однако, на 61-й минуте Каземиро дальним ударом в угол ворот Буффона вывел «Реал» вперед – 2:1.

Не успел «Ювентус» опомниться, как через три минуты Роналду оформил дубль, забив 12-й гол в этом розыгрыше Лиги чемпионов – 3:1. Четвертый гол похоронил надежды футболистов «старой синьоры» на кубок. Под занавес матча отличился вышедший на замену Марко Асенсио – 4:1.

«Ювентус» 1 – 4 «Реал Мадрид»

20’, 64’ Криштиану Роналду

27’ Марио Манджукич

61’ Каземиро

90’ Марко Асенсио

Джанлуиджи Буффон не сумел заполучить свой первый в карьере «ушастый» кубок.

[/caption]«Ювентус» снова проиграл в финале. В седьмой раз в истории и во второй подряд – испанскому гранду. Два года назад, в Берлине, итальянский чемпион проиграл «Барселоне» со счетом 1:3.

Сезон 2016/17 складывался для «Ювентуса» удачно. Команда триумфально добралась до финала главного европейского турнира, выиграла Серию А и Кубок Италии. Последним препятствием на пути к треблу стал «Реал Мадрид» и подопечные Массимилиано Аллегри не сумели его одолеть.

Один из главных героев сегодняшнего финала – Криштиану Роналду, забил 12-й гол в этом розыгрыше и в пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром турнира.

Для Роналду этот кубок Лиги чемпионов – четвертый в карьере и он единственный, кто смог отличиться голом в трех финалах главного европейского турнира.

В августе Роналду предстоит встретиться со своим бывшим клубом – обладателем кубка Лиги Европы – «Манчестер Юнайтед». «Реал» и «МЮ» разыграют между собой Суперкубок Европы.

Фото: UEFA

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