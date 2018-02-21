Лига чемпионов: «Челси» и «Барселона» сыграли вничью, а «Бавария» разгромила «Бешикташ»

Очередная порция матчей не отличилась громкими сенсациями. Лондонский «Челси» сыграл вничью 1:1 с «Барселоной» на своем поле, а мюнхенская «Бавария» забила пять безответных мячей турецкому «Бешикташу».

Матч между «Челси» и «Барселоной» таил в себе много интриг. Это связано и с громкой вывеской, и с богатой историей личных встреч.

С одной стороны действующий чемпион Англии «Челси» под руководством Антонио Конте, с другой стороны уверенно набравшая ход «Барселона». Но в этой паре многие видели в фаворитах именно каталонский клуб.

В интересном матче на «Стэмфорд Бридж» команды не выявили победителя, забив друг другу лишь по голу.

В первом тайме хорошие шансы на взятие ворот были у полузащитника «Челси» Виллиана, который дважды попал в каркас.

После перерыва игра оживилась и счёт в матче наконец был открыт. Все тот же Виллиан красивым дальним ударом отправил мяч в угол ворот – 1:0.

Приятное для лондонцев преимущество в счете держалось недолго. После нелепой ошибки защитников «Челси», капитан «Барселоны» Андрес Иньеста тут же среагировав, отдал голевой пас Лионелю Месси — 1:1.

Эти команды довольно часто играют между собой вничью, что отражается и на статистике личных встреч. Из 16 матчей у обоих соперников по 5 побед, и 6 раз они играли вничью.

Взяв во внимание этот результат, судьба путевки в ¼ решится в Барселоне 14 марта на стадионе «Камп Ноу».

Также одновременно с матчем в Лондоне проходила встреча мюнхенской «Баварии» и стамбульского «Бешикташа».

Немецкий гранд ожидаемо победил «Бешикташ», забив пять голов. Возможно, определяющим фактором стало удаление защитника турецкой команды Домагой Вида в самом начале матча.

По два гола забили нападающие Томас Мюллер и Роберт Левандовски, и один мяч на свой счет записал полузащитник Кингсли Коман.

В последний раз между собой эти команды играли в далеком 1997 году. Тогда «Бешикташ» также уступил мюнхенцам в двухматчевом противостоянии с одинаковым счетом – 2:0.

Ответный матч в этой паре состоится в Стамбуле 14 марта.

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