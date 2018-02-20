ГКНБ изучит акцию против русского языка

В кыргызском сегменте соцсетей начали обсуждать акцию по игнорированию русского языка — её суть в том, что кыргызстанцам стоит говорить только на кыргызском языке, а говорящих на русском надо игнорировать. Самая популярная запись набрала более 3600 перепостов — ее опубликовал акын-импровизатор Женишбек Жумакадыр.

«В любом магазине Кыргызстана, в маршрутке, автобусе или на улице если задают вопрос на русском, отвечайте только на кыргызском языке. Если продавец не знает государственного языка, то следует отказаться от его услуг. Сохраним гордость», — гласит публикация.

Госкомитет национальной безопасности пообещал изучить ситуацию. Вскоре после этого Жумакадыр удалил свой пост и страницу в фейсбуке.

Юристы считают, что такие высказывания агитируют за нарушение конституционных прав русскоязычных граждан, и кыргызстанцы могут подать на Жумакадыра в суд.

Согласно 134 статье Уголовного кодекса «Нарушение равноправия граждан», акына могут оштрафовать на 5 тысяч сомов или привлечь к исправительным работам на два года.

«Кыргыз Туусу» извинится перед Батыралиевым

Главный редактор газеты «Кыргыз Туусу» Эрнис Балбаков пообещал опровергнуть статью, в которой медицинские работники жаловались на «нарушение закона» со стороны главы минздрава Талантбека Батыралиева.

Об этом сообщила пресс-секретарь минздрава Елена Баялинова. Она заявила, что Батыралиев может отозвать иски против редакции и медицинских работники, если они признают обращение ложным.

В газете «Кыргыз Туусу» от 1 декабря вышло обращение 24 медицинских работников, в котором они обвинили главу минздрава Батыралиева в «нарушении закона» и «некомпетентных решениях» в управлении ведомством.

После этого, 10 января, Батыралиев подал иск к газете «Кыргыз Туусу» и потребовал от журналистов 500 тысяч сомов в качестве моральной компенсации. Он заявил, что факты, приведенные в статье, «не соответствуют действительности и ничем не подтверждаются».

Объявившие голодовку оппозиционеры начали пить воду

Осужденные за подготовку к «насильственному захвату» оппозиционеры Бектур Асанов и Эрнест Карыбеков приостановили «сухую голодовку» и начали пить воду. Они все еще отказываются от еды и требуют отставки главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева — по мнению осужденных, он оказал влияние на решение суда.

Состояние здоровья голодающих политиков врачи оценивают как «удовлетворительное» — они находятся под наблюдением врачей, и им ставят капельницы.