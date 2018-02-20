Объявившие голодовку оппозиционеры Асанов и Карыбеков начали пить воду

Осужденные оппозиционеры Бектур Асанов и Эрнест Карыбеков приостановили «сухую голодовку» и начали пить воду. Мужчины все еще отказываются от еды и требуют отставки главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева. Ранее воду начал пить еще один осужденный оппозиционер Кубанычбек Кадыров.

Заместитель омбудсмена Ерлан Алимбаев посетил осужденных 19 февраля. Правозащитник приехал к Асанову, Кадырову и Карыбекову для того, чтобы ознакомиться с состоянием их здоровья.

На уговоры Алимбаева прекратить голодовку, осужденные ответили отказом. Тем не менее, правозащитники отметили, что голодающие ежедневно находятся под присмотром врачей и им ставят капельницы.

Главный врач колонии оценила состояние осужденных политиков как «удовлетворительное» — мужчины начали пить воду, но при этом они все еще отказываются от приема пищи.

В апреле 2017 года Первомайский райсуд Бишкека признал виновными оппозиционеров Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова в подготовке к «насильственному захвату власти».

Асанова и Кадырова приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Карыбекову дали 20 лет тюрьмы.

В конце января 2018 года осужденные политики объявили голодовку. Они потребовали отставки главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, посчитав, что глава Госкомитета оказал влияние на решение суда.

14 февраля сторонники и близкие осужденных политиков провели акцию протеста у здания парламента.

Они вышли с требованием прекратить гонения власти против оппозиционеров и правозащитников, а также отставки главы ГКНБ Сегизбаева, но реакции от властей не последовало.

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