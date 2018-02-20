США: Школьники легли у стен Белого дома в знак протеста против оружия

Десятки школьников и учителей пришли к зданию Белого дома в Вашингтоне и устроили лежачую акцию протеста. Участники акции требовали от властей ужесточить контроль над оборотом оружия в стране. Акция протеста связана со стрельбой в школе во Флориде, в результате которой погибли 17 человек.

Издание «Би-Би-Си» сообщило, что организаторами митинга стали школьницы Элеанор Нехтерлайн и Уитни Боуэн. Изначально девушки планировали собрать 17 человек, однако информация о предстоящей акции протеста распространилась через соцсети и к Белому дому пришли десятки людей.

Часть митингующих держала плакаты с призывами к властями. Надписи гласили «Я следующий?», «Конгресс или Национальная стрелковая ассоциация принимает у нас законы?». Другие участники легли на тротуар перед Белым домом — таким образом они изобразили погибших в результате нападения в школе во Флориде.

Однако вместе с противниками оружия к зданию Белого дома пришли и сторонники Национальной стрелковой ассоциации США. Ассоциация выступает за идею вооружения учителей школ для обеспечения безопасности учеников.

Президент США Дональд Трамп 19 февраля заявил, что властям нужно улучшить систему контроля и проверки биографии покупателя оружия.

Сейчас правительство готовит новый законопроект, однако в нем не никаких новых ограничений на покупку оружия, но прописаны правила более тщательных проверок покупателя.

14 февраля в средней школе города Паркленд в штате Флорида 19-летний Николас Круз открыл стрельбу по школьникам и учителям. За три минуты Круз убил 17 человек и ранил еще 15.

Этот инцидент стал самым кровавым по числу жертв с 2012 года — тогда при нападении на начальную школу «Сэнди Хук» в городе Ньютаун погибли 27 человек, в том числе 20 детей.

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