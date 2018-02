США: В результате стрельбы в школе погибли 17 человек, стрелок арестован

В средней школе города Паркленд в штате Флорида 19-летний Николас Круз открыл огонь по ученикам и учителям. Жертвами стали 17 человек, еще 15 остаются в больницах, трое из них в критическом состоянии.

Инцидент произошел 14 февраля. Полиция задержала стрелка, им оказался бывший ученик школы 19-летний Николас Круз.

Согласно сообщению полиции, Круз включил пожарную сигнализацию, чтобы вызвать панику среди учеников, а затем начал стрелять по убегающим людям.

«Я с грустью сообщаю, что 17 человек погибли», — шериф Скотт Израэль.

По сообщению СМИ, Круз был вооружен автоматическим карабином AR-15 и запас патронов к оружию.

Стрельба началась около двух часов дня по местному времени. После того, как ученики услышали выстрелы, в здании школы сработала сигнализация.

Let this sink in and tell me it’s not time for sensible Gun Control. Save your thoughts and prayers. pic.twitter.com/WlJo1W8mKw

Внимание: Видео содержит сцены насилия.

К месту инцидента прибыли отряды спецназа, которые окружили здание школы. Все близлежащие учебные заведения были эвакуированы.

Подозреваемый Николас Круз, 19 лет, задержан.

Доктор госпиталя «Бровард Хелт Медикал Сентер» Эван Бойар сообщил журналистам, что всего в больницы доставили 17 человек — среди них был сам Круз, но после оказания медицинской помощи его доставили в полицию.

По словам доктора, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии и еще состояние троих оценивается как «стабильное».

Полиция изучила аккаунты Круза в соцсетях и оценила их содержание как «очень и очень тревожные материалы». О его мотивах пока ничего неизвестно.

Американские СМИ приводят разные данные о том, какая это по счету стрельба в школах: CNN утверждает, что это четвертый случай, USA Today — шестой.

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования семьям жертв.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2018