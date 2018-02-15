Комитет защиты журналистов призвал прекратить уголовное дело против Алкановой

Комитет защиты журналистов призвал власти Кыргызстана прекратить уголовное дело против журналистки Эльнуры Алкановой. Дело против журналистки возбудили после её расследования о продаже элитных коттеджей в пригороде Бишкека.

Координатор Комитета защиты журналистов по Центральной Азии Нина Огнянова назвала обвинения в адрес Алкановой «политически мотивированными».

«Мы призываем власти Кыргызстана прекратить дело против Алкановой, перестать беспокоить ее и позволить ей выполнять свою работу, не опасаясь репрессий», — заявила Огнянова.

Также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир поддержал Комитет защиты журналистов в обращении к властям Кыргызстана.

I raised the case of #ElnuraAlkanova, freelance journalist & @Fergananews correspondent, in a letter to #Kyrgyz authorities. Investigative journalism is at the heart of #MediaFreedom. Journos must be free to report without facing criminal investigation. #JournoSafe https://t.co/Z8dfX6GSrf — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) February 15, 2018

Я обратил внимание на дело Эльнуры Алкановой, журналиста и корреспондента «Ферганы», в письме к властям Кыргызстана. Журналистские расследования — это сердце свободных СМИ. Журналисты должны быть свободны в написании статей без привлечения к уголовной ответственности.

Финпол 14 февраля предъявил Алкановой обвинения в «незаконном получении и распространении документов, содержащих коммерческую тайну». Журналистке запретили выезжать за пределы Бишкека. Сама Алканова считает уголовное дело против нее «фальсификацией».

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями 18 декабря возбудила в отношении журналистки уголовное дело по факту разглашения банковской тайны.

Алканова использовала в своем расследовании о продаже элитных коттеджей «Идеал Хаус» документы из «БТА Банка», показывающие список связанных и аффилированных лиц банка.

Расследование Алкановой

В своем расследовании журналистка назвала председателя правления «БТА Банка» Темира Рыскулова возможным покупателем элитных коттеджей «Идеал Хаус» и другом премьер-министра Сапара Исакова, с которым он учился в детстве.

По сведениям Алкановой, во время продажи вип-городка брат главы правительства Капар Исаков был назначен на должность в банке.

Правительство в свою очередь опровергло доводы журналистки и потребовало публичных извинений от нее и издания «Фергана», где был опубликован материал.

Генеральная прокуратура также опровергла связь премьер-министра со сделкой по купле-продаже «Идеал Хауса» — по сведениям главного надзорного органа, Рыскулов и Исаков не учились вместе. В Фонде по управлению госимуществом (ФУГИ) заявили, что никаких нарушений при продаже коттеджей «Идеал Хаус» не было.

Тем не менее, Генпрокуратура возбудила дело по статьям «Проведение незаконных проверок должностным лицом государственного контролирующего органа» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации», чтобы разобраться в ситуации.

Алканова и «Фергана» отказались извиняться за опубликованный материал, заявив, что в публикации нет прямых утверждений о причастности Сапара Исакова к сделке.

Сама журналистка настаивает на достоверности своей информации.

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