Комитет защиты журналистов призвал прекратить уголовное дело против Алкановой

Комитет защиты журналистов призвал власти Кыргызстана прекратить уголовное дело против журналистки Эльнуры Алкановой. Дело против журналистки возбудили после её расследования о продаже элитных коттеджей в пригороде Бишкека.

Координатор Комитета защиты журналистов по Центральной Азии Нина Огнянова назвала обвинения в адрес Алкановой «политически мотивированными».

«Мы призываем власти Кыргызстана прекратить дело против Алкановой, перестать беспокоить ее и позволить ей выполнять свою работу, не опасаясь репрессий», — заявила Огнянова.

Также представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир поддержал Комитет защиты журналистов в обращении к властям Кыргызстана.

I raised the case of #ElnuraAlkanova, freelance journalist & @Fergananews correspondent, in a letter to #Kyrgyz authorities. Investigative journalism is at the heart of #MediaFreedom. Journos must be free to report without facing criminal investigation. #JournoSafe https://t.co/Z8dfX6GSrf

— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) February 15, 2018