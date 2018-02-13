Журналистке Алкановой предъявили обвинения в «разглашении банковской тайны»

Журналистку Эльнуру Алканову обвинили в «незаконном получении и распространении документов, содержащих коммерческую тайну». Дело в отношении Алкановой возбудили после её расследования о продаже элитных коттеджей в пригороде Бишкека.

Алканова в разговоре с журналистом Kloop.kg сказала, что сейчас ей запрещено покидать пределы Бишкека — такое решение приняли следователи. По ее словам, следствие завершено, а материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру.

«Эти обвинения — полная фальсификация. Я только что ознакомилась с материалами дела, там два тома по 500 страниц. Я полностью не согласна с обвинениями», — заявила Алканова.

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями 18 декабря возбудила в отношении журналистки уголовное дело по факту разглашения банковской тайны.

Алканова использовала в своем расследовании о продаже элитных коттеджей «Идеал Хаус» документы из «БТА Банка», показывающие список связанных и аффилированных лиц банка.

Расследование Алкановой

В своем расследовании журналистка изучила продажу элитных коттеджей «Идеал Хаус», а также возможные связи окружения премьер-министра Сапара Исакова в этой сделке.

Алканова назвала председателя правления «БТА Банка» Темира Рыскулова возможным покупателем вип-городка и другом премьер-министра, с которым он учился в детстве.

По сведениям Алкановой, брат главы правительства Капар Исаков был назначен на должность в банке, когда совершалась сделка.

Правительство в свою очередь опровергло доводы журналистки и потребовало публичных извинений от нее и издания «Фергана», где был опубликован материал.

Генеральная прокуратура также опровергла связь премьер-министра со сделкой по купле-продаже «Идеал Хауса» — по сведениям главного надзорного органа, Рыскулов и Исаков не учились вместе. В Фонде по управлению госимуществом (ФУГИ) заявили, что никаких нарушений при продаже коттеджей «Идеал Хаус» не было.

Тем не менее, Генпрокуратура возбудила дело по статьям «Проведение незаконных проверок должностным лицом государственного контролирующего органа» и «Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации», чтобы разобраться в ситуации.

Алканова и «Фергана» отказались извиняться за опубликованный материал, заявив, что в публикации нет прямых утверждений о причастности Сапара Исакова к сделке.

Сама журналистка настаивает на достоверности своей информации.

Элитные коттеджи

Коттеджный комплекс «Идеал Хаус» находится в окрестностях Бишкека, недалеко от государственной резиденции «Ала-Арча». Элитный городок начали строить еще в 2008 году для ныне свергнутого президента Курманбека Бакиева и его окружения.

После смены власти в апреле 2010 года коттеджный городок национализировали, а затем выставили на торги.

ФУГИ продал в конце сентября 2017 года коттеджный городок из 48 домов за 142 млн сомов. Возглавлявший тогда ФУГИ Болсунбек Казаков утверждал, что первоначальная цена городка составляла 242 млн сомов, но она снизилась из-за того, что коттеджи выставляли на торги девять раз.

«Стоимость комплекса не снижалась искусственным путем в интересах определенных людей. Объекты проданы участнику, предложившему наибольшую цену с учетом законности и других условий», — заявлял Казаков.

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