В Караколе умер двухлетний ребенок — мать обвиняет детсад, воспитатели все отрицают

Двухлетнего мальчика госпитализировали из детского сада №14 в Караколе, а через сутки он скончался в реанимации. Мать утверждает, что её сын был здоров. Воспитатели говорят, что ребенок болел пневмонией.

Мать ребенка Наргиза Абдыкадырова сообщила изданию «Турмуш», что её сына госпитализировали через два часа после того, как её муж отвел ребенка в детский сад.

«Мы с мужем приехали в больницу и увидели, что все тело ребенка приобрело синий оттенок. Увидели, что он давно уже прокусил свой язык. […] Врачи нам говорили, что у него остановка сердца. Потом врачи вышли, радостно сказав, что биение сердца восстановилось», — рассказала мать ребенка.

По словам женщины, её сын скончался спустя 29 часов в реанимации. Она обвиняет воспитателей в том, что они не досмотрели за ним — по словам матери, ребенка отвезли в детский сад «в прекрасном состоянии», и он был «абсолютно здоров».

Директор детского сада Аида Аракеева утверждает, что ребенок болел пневмонией и часто не посещал детский сад из-за болезни.

Пресс-секретарь УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов сообщил журналисту Kloop.kg, что 12 февраля в Иссык-Кульской областной больнице провели вскрытие тела умершего ребенка.

«По предварительной версии врачей, мальчик скончался из-за пневмонии. Мы ждем официального заключения. Пока дело не возбуждено», — сказал Усубакунов.

В отделе соцзащиты мэрии Каракола сообщили журналисту Kloop.kg, что сейчас по факту смерти ребенка идет следствие. «Назначена судебно-медицинская экспертиза. И сейчас идет следственная сессия, после окончания будут известны причины смерти», — сообщили в соцзащите.

Журналистам Kloop.kg не удалось связаться с администрацией детского сада — директора Аиды Аракеевой «не было на месте». Однако в интервью изданию «Азаттык» Аракеева заявила, что ребенок «находился под присмотром».