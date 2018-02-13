Депутат предложила штрафовать на 2000 сомов за брошенные окурки, семечки и фантики

Депутат фракции «Республика — Ата-Журт» Махабат Мавлянова предложила штрафовать на 2000 сомов за мелкий мусор, брошенный на улице. По ее словам, культура общества находится «в упадке», из-за чего мусорить в неположенных местах стало нормой.

Свою идея Мавлянова оформила в виде законопроекта, который выставили на общественное обсуждение 13 февраля.

Суть законопроекта в том, чтобы штрафовать граждан на 2000 сомов за брошенный мелкий мусор — например, шелуху от семечек, бумажки, обертки, фантики, бутылки, пакеты или окурки от сигарет.

«При этом со стороны общества нет адекватной реакции на происходящее, соответствующие местные органы власти не справляются должным образом с существующей проблемой», — считает депутат.

Мавлянова предлагает также штрафовать на 2000 сомов водителей, которые выбрасывают мелкий мусор из окон автомобилей.

«На сегодняшний день общая культура нашего общества находится в упадке, для большинства граждан бросать мусор в неположенных местах является нормальным явлением», — написала она в справке-обосновании.

Депутат предложила увеличить штраф за сжигание мусора до 8000 сомов, а для должностных лиц — до 15000 сомов.

Мавлянова также предлагает привлекать общественность к борьбе с мусором — согласно её законопроекту, милиция может штрафовать граждан без составления административного протокола, если факт будет заснят на видео.

В феврале 2017 года депутаты уже обсуждали санкции за выброшенный из машины мусор — тогда размер штрафа предлагали установить в размере 10 тысяч сомов. Однако в итоге идею не приняли в парламенте.

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