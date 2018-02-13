Саакашвили выслали из Украины в Польшу

Украинские власти выдворили из страны бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Суд признал, что Саакашвили незаконно пересек украинско-польскую границу в сентябре 2017 года. Сейчас политик находится в Польше.

Пограничная служба Украины 12 февраля сообщила, что Саакашвили находился на территории страны «незаконно» из-за чего был депортирован в Польшу — оттуда он и прибыл в Украину в 2017 году.

Сам Саакашвили вечером 12 февраля подтвердил, что прибыл в Варшаву и назвал свое выдворение из Украины «проявлением крайней слабости и трусости» со стороны властей. По его мнению, такие действия доказательства того, что уголовное дело против него «полный бред».

«После задержания меня погрузили в бус, потом повезли и затем посадили в вертолет. Вертолет, как я понимаю, некоторое время кружил над Киевом. После чего приземлился в “Борисполе”, где меня, скрутив руки и с применением грубой силы, посадили в самолет», — сказал политик.

В Польше Саакашвили приняли из-за того, что его жена Сандра Рулофс является гражданкой Нидерландов — страной-членом Евросоюза.

Политика задержали в одном из киевских ресторанов. Позже его соратники опубликовали видео, на которых видно, что люди в камуфляжной форме применили силу при его задержании.

В свою очередь в пограничной службе заявили, что на правоохранителей «набросились» сторонники Саакашвили и им пришлось принять ответные меры.

Его сторонники планировали перекрыть дороги к киевскому аэропорту «Борисполь» и не позволить властям выслать Саакашвили из страны, но им это не удалось.

Против политика в Украине возбуждено уголовное дело по обвинениям в «содействии участникам преступных организаций и укрытии их преступной деятельности».

По версии следствия, экс-президент Грузии получил от бизнесмена Сергея Курченко полмиллиона долларов на проведение политической деятельности в Украине. Сам Курченко объявлен в розыск властями страны из-за обвинений в хищении.

В качестве доказательств следствие представило суду записи перехвата разговоров, которые якобы это подтверждают. Саакашвили опровергает все обвинения в свой адрес.

В декабре прошлого года власти попытались задержать политика, однако его сторонники отбили его у силовиков. После этого, Саакашвили призвал граждан выйти на Майдан с мирным протестом.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, но бежал из страны после начавшихся расследований в отношении него. На родине суд Тбилиси заочно приговорил экс-президента к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий.

После он получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области. На посту губернатора Саакашвили начал конфликтовать сначала с местными, а затем центральными властями Украины и президентом Петром Порошенко, обвинив их в коррупции.

Политика сняли с должности губернатора, а затем лишили гражданства Украины.

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