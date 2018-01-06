Грузия: Саакашвили заочно приговорили к трем годам тюрьмы

В Тбилиси суд заочно приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий. Сторонники политика считают решение суда политически мотивированным и собираются обжаловать его.

Грузинский суд считает, что Саакашвили превысил полномочия в 2008 году, когда помиловал четырех высокопоставленных грузинских полицейских, осужденных по делу об убийстве банковского служащего Сандро Гиргвлиани.

Адвокат бывшего президента Грузии София Гогличидзе заявила, что в деле нет доказательств вины Саакашвили. Она собирается обжаловать решение суда.

Саакашвили заявил, что этот приговор так же, как и судебный процесс в Киеве, показывают, как «синхронно против него действуют олигархические власти» из-за его борьбы против коррупции и олигархов.

«”Приговор”грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера “Газпрома” Иванишвили (миллиардер, бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили), по отношению ко мне — полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Против Саакашвили возбуждено еще несколько уголовных дел.

Его обвиняют в организации нападения на депутата и бизнесмена Валерия Гелашвили, который якобы оскорбил супругу Саакашвили Сандру Руловс.

Также Саакашвили обвиняют в растрате бюджетных средств страны и незаконном разгоне протестов. Против безоружных демонстрантов применялись резиновые пули, хотя в законодательстве Грузии нет разрешения на это.

Сам Саакашвили все отрицает. Сейчас он проживает в Украине, где на него также возбудили уголовное дело.

Его обвиняют в попытке незаконной смены власти на деньги бизнесмена Сергея Курченко, связанного с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Саакашвили отрицает свою связь с Кученко и утверждает, что не знаком с ним. Он считает, что власти Украины хотят выдать его Грузии. Украинская Генпрокуратура после заочного срока, назначенного Саакашвили в Грузии, действительно заявила, что политика могут экстрадировать на родину.

Дело об убийстве Гиргвлиани

Сандро Гиргвлиани похитили и избили в лесу в январе 2006 года. По словам похитителей, он сбежал от них, но заблудился в лесу и погиб, упав в овраг.

Родители погибшего и лидеры грузинской оппозиции утверждали, что похитители выполняли приказ высшего руководства МВД страны — в день своей гибели Гиргвлиани поссорился с высоким полицейским чиновников в баре.

По версии следствия, для того чтобы прикрыть себя и руководство МВД Грузии, Саакашвили посоветовал полицейским взять вину на себя, и пообещал им скорое освобождение.

Три года спустя Саакашвили издал указ о помиловании 170 бывших военнослужащих, среди которых оказались и похитители Сандро Гиргвлиани.

Европейский суд по правам человека заявил, что помилование целой группы осужденных на самом деле стало прикрытием для освобождения тех, кому Саакашвили обещал свободу в обмен на молчание.

Повторное расследование убийства Гиргвлиани началось в 2012 году, после чего были осуждены крупные полицейские чиновники.

Саакашвили был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, но бежал из страны после начавшихся расследований в отношении него.

После он получил гражданство Украины и стал губернатором Одесской области.

На посту губернатора Саакашвили начал конфликтовать сначала с местными, а затем центральными властями Украины и президентом Петром Порошенко, обвинив их в коррупции.

Политика сняли с должности губернатора, а затем лишили гражданства Украины. Сам Саакашвили неоднократно заявлял, что свергнет Порошенко.

