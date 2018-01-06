ЦИК: Бабанов не подавал заявления о сдаче мандата

В Центризбиркоме сообщили, что бывший кандидат в президенты Омурбек Бабанов, заявивший об уходе из политики в конце декабря, пока не подавал заявления о сдаче депутатского мандата.

Заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Абдыжапар Бекматов в интервью радио «Азаттык» сообщил, что Бабанов пока не подавал заявления о сдаче мандата.

«​По нормам законодательства, должно поступить личное заявление от Бабанова о сложении полномочий. Только после этого ЦИК может рассмотреть данный вопрос», — сказал он.

Ранее, 30 декабря 2017 года депутат парламента от фракции «Республика» Омурбек Бабанов сообщил, что «полностью уходит из политики», и добровольно отказывается от депутатского мандата и участия в партийной деятельности.

«Прошу не использовать инструменты политического преследования против моих сторонников и моей команды. Если и были политические ошибки – то вся ответственность лично на мне», — заявил он.

По партийным спискам на место Бабанова должен прийти Абдыбек Дуйшалиев, проходящий в списке партии под №73. Но в самой фракции пока не комментируют, кто займет место Бабанова.

На выборах президента Кыргызстана Бабанов был главным оппонентом кандидата от провластной партии СДПК Сооронбая Жээнбекова.

Однако по результатам подсчёта голосов выиграл Жээнбеков. После выборов стало известно, что Генпрокуратура возбудила на Бабанова уголовное дело, обвинив в разжигании межнациональной вражды во время выступления в Оше.

К тому времени Бабанова уже не было в стране — по информации пресс-службы политика, он уехал в Россию, чтобы пройти курс лечения за рубежом. Уголовное дело политик назвал «произволом со стороны правоохранительных органов».

В середине ноября, по прежнему находясь за границей, Бабанов оставил пост лидера фракции «Республика». Партию возглавил Руслан Казакбаев.

В декабре депутат парламентской фракции «Республика» Алтынай Омурбекова досрочно ушла с должности вице-спикера Жогорку Кенеша, а ЦИК отстранил от работы заместителя председателя Атыр Абдрахматову. Абдрахматова стала членом ЦИК в 2015 году, когда ее выдвинула оппозиционная фракция «Республика».

Также в декабре суд постановил арестовать имущество телеканала НТС, связанного с Омурбеком Бабановым. Политик назвал это «рейдерским захватом».