Дело против Бабанова. О чем же говорил политик в своем выступлении в Оше?

Даст бог, если я стану президентом, в нашем государстве не будут смотреть на национальность, узбек, русский, кыргыз или казах — не важно.

Тогда, я вам даю слово, будут смотреть на ваше образование, а не на национальность.

Богатство нашего государства — наша многонациональность. Богатство нашего государства — это наши братья — тот же узбекский народ. Даст бог, мы все приложим усилия, чтобы сделать наше государство богаче. Пришло время перемен!

Когда я ехал сюда, в Он-Адыр (старое название района «Амир-Тимур»), мне сказали, как нам препятствовали этой встрече. Запрещали ставить сцену, снимали все наши билборды и пугали наших начальников штабов. Мой народ, разве они могут сделать для вас что-то хорошее?

Вот теперь они пугают вас, говорят вам «не идите к нему на встречу». Разве они могут вам сделать хорошее?

В Он-Адыре, расположенном в 10 километрах от города Ош, в центре южного региона, до сих пор нет чистой питьевой воды, разве это жизнь? Не могут каких-то 35 километров провести воду?

Вот почему вы должны голосовать за них? Да лучше умереть стоя, чем стоять на коленях. Если вы будете едины, и если, когда одного из вас бьют, вы выйдете вместе, никто не сможет противостоять вам. Народ — это сель, а сель сметает все на своем пути.

Я хочу обратиться ко всем находящимся здесь сотрудникам правоохранительных органов, также хочу обратиться и к замминистру Суйуну Омурзакову — выполняйте свои обязанности, а если будете вмешиваться, то ответите перед законом.

Согласно избирательному закону, если сотрудники правоохранительных органов будут вмешиваться…

Уважаемые офицеры, если вам дают незаконные приказы — не выполняйте их, вы можете быть осуждены на три года. Зачем вам это?

Будьте справедливы. Защищайте права народа, если вмешиваются бандиты — сажайте их. Вот тогда народ вас расцелует. Тогда и поменяется жизнь.

Если каждый человек будет уважать свою национальность, то должен уважать и землю, на которой живет. Если будут конфликты — никто из нас не будет развиваться. У нас с вами есть только одна родина — это Кыргызстан.

Мы должны беречь нашу родину. Мы должны бороться за ее будущее. И только тогда мы будем жить в плодотворной и богатой стране. Я принесу справедливость, которая не будет смотреть на национальность.

Вот говорят, что если придет Бабанов, вместе с ним придет и Мырзакматов — это ложь. Я хочу сказать, что каждый человек будет отвечать согласно закону. Если Мырзакматов виновен, то он должен ответить, а если он невиновен, то он не должен отвечать. Не должно быть политических преследований.

Вот сегодня отец говорил мне (имеет в виду одного из местных жителей, ранее задавшего вопрос политику) — он не враг мне. Он политический оппонент и завтра его не должны запугивать, потому что это его точка зрения. Точка зрения сидящего рядом с ним тоже отличается. Это политическая борьба, и если завтра его посадят или уволят с работы из-за того, что он имеет свою позицию, то это будет несправедливостью.