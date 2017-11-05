В Волгоградской области России, в городе Череповце задержан микроавтобус с 13 кыргызстанцами. У них не было полиса медстрахования, за это им грозит штраф или даже выдворение из страны.

Полиция остановила микроавтобус при въезде в Череповец — в органы правопорядка поступила информация, что у мигрантов, находящихся в нем, нет необходимых документов.

В автомобиле оказалось 13 кыргызстанцев, в том числе один ребенок. У всех пассажиров не оказалось полиса медстрахования, который они должны были получить на российской границе.

Все они были задержаны, на 11 человек составлен протокол за нарушение правил въезда в Россию. Им грозит штраф на сумму от двух до пяти тысяч рублей, кроме того им может грозить депортация.

Также сотрудники госавтоинспекции составили ряд протоколов в отношении водителя, который вез мигрантов. Он нарушил правила перевозки пассажиров и допустил перегруз транспорта.

Ему грозит штраф в зависимости от количества перегруженных людей.



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