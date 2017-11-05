Дочь ветерана Великой Отечественной войны Леонида Тузова сообщила, что несмотря на решение суда, ее отец так и не получил компенсацию.

Полгода назад ограбивших ветерана женщин приговорили к 12 и 9 годам лишения свободы с конфискацией.

Суд также удовлетворил моральный и материальный иски от потерпевшей стороны, но с тех пор семье Леонида Тузова так и не выплатили компенсацию.

Дочь ветерана Ольга Тузова говорит, что взысканием обычно занимаются судоисполнители.

Так как решение Ленинского райсуда о возмещении ущерба так и не исполнили, она готова снова подать в суд.

Ограбление ветерана

Ветерана Леонида Тузова ограбили 13 марта 2017 года.

Он утверждает, что к нему постучалась женщина, сказала. что беременна, и попросилась в туалет.

Когда ветеран впустил ее, в квартиру ворвалась вторая женщина. Она напала на мужчину сзади и, угрожая расправой, потребовала впустить ее в комнату и показать, где спрятаны его награды и денежные накопления.

Женщины связали ветерана и скрылись с места преступления с 182 000 сомов, которые нужны были для операции на сердце.

Тузов так и остался связанным, позже он смог освободить себя и позвать на помощь.

Спустя два дня милиция задержала подозреваемых. У задержанных нашли 90 тысяч сомов, планшет, а также ордена и медали Великой Отечественной войны, принадлежавшие ветерану.

На допросах они отрицали свою вину, но у следствия были доказательства, на основе которых материалы дела направили в суд.

В июне Ленинский райсуд Бишкека вынес приговор женщинам. Алена Люлюкова приговорена к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Людмила Белова — к 12 годам колонии.

Так как обвиняемые находились в СИЗО с 15 марта 2017 года. Каждый день, проведенный там, засчитают за два дня в колонии, поэтому всего они проведут в заключении 11,5 и 8,5 лет.

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