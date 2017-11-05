С конца октября на берег российского озера Байкал вынесло тела около 150 нерп, большая часть из них — беременные самки. Причина их смерти неизвестна.

Первую гибель нерп зафиксировали 29 октября — на берегу в нескольких метрах друг от друга вынесло 30 тел. На тушах нерп были обнаружены раны.

Через пару дней число жертв увеличилось до 141, 80 процентов из них были беременными самками. В основном погибли взрослые и опытные нерпы.

Нерпы не выбрасывались на берег, а умерли в воде, после чего их тела принесло на берег.

Причина массовой гибели нерп пока неизвестна. У экспертов и ученых по этому поводу мнения расходятся.

Природоохранная прокуратура заявила, что животные умерли от голода, так как при вскрытии у них были пустые желудки.

Однако кандидат географических наук и директор Байкальского музея Владимир Фиалков опроверг заявление прокурора.

По словам Фиалкова, у нерпов под водой желудки пусты и не работают. Также они могут прожить без еды две недели.

Биологи Иркутского нерпинария заявили, что причина массовой гибели нерп — естественный отбор.

На данный момент точная причина смерти нерп неизвестна. Проверка животных на разные болезни показала, что они были здоровы.

В связи с массовой гибелью нерп прокуратура проверяет байкальские предприятия.

Природоохранная прокуратура проверяют воду на наличие химических веществ.

Также проверяют рыбу — бычков и голомянок, которыми нерпы питаются.

Нерпы — тюлени,массой до 100 килограмм и ростом не более полутора метров. Животное обитает в северных морях России, на Байкале и в Каспийском и Ладожском озерах. Байкальская нерпа — один из трех видов пресноводных тюленей, она занесена в Красную книгу.

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