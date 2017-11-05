Бишкекская мэрия планирует разместить на первом этаже МУК магазины, чтобы найти средства на реконструкцию здания. Руководство Международного университета Кыргызстана против.

Здание МУК, расположенное возле мэрии Бишкека на пересечении проспекта Чуй и улицы Турусбекова, нуждается в полном ремонте. Здание не могут снести, потому что оно представляет историческую ценность и имеет характерный стиль.

В эфире «Пятого канала» на программе «Городская среда» мэр Бишкека Албек Ибраимов заявил, что планирует сдать в аренду под магазины с одеждой первый этаж здания Международного университета Кыргызстана.

«На данный момент здание находится в аварийном состоянии и нуждается в полном восстановлении и реставрации. На сегодняшний день все процедуры о передаче здания на баланс мэрии Бишкека Фондом управления государственным имуществом соблюдаются, все соответствующие документы оформляются», — сказал мэр.

По словам Ибраимова, как только здание перейдет на баланс мэрии, она найдет средства на его реставрацию — за счет спонсоров или городского бюджета .

«Мэрией внесено предложение о том, что первые этажи здания нужно сделать бутиками и хорошими брендовыми магазинами, так как оно имеет хорошую коммерческую составляющую — мимо этого здания проходит много пешеходов, и оно находится в центре города. В связи с этим я считаю, что спонсоры найдутся», — сказал он.

Однако руководство университета, не согласно с предложением мэра открыть на первом этаже магазины. Они также против передачи здания в муниципальную собственность муниципалитета.

Руководство вуза нашло два миллиона долларов от спонсоров на ремонт в восточном крыле здания, и надеется, что мэрия примет это во внимание.

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