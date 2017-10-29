Оператор пресс-службы президента опубликовал на ютубе видео-тур по Историческому музею в Бишкеке. Ролик показывает каким бишкекчане увидят музей после его ремонта.

Видео опубликовал 28 октября оператор пресс-службы президента Улан Сатиев.

Восьмиминутный ролик сделан с помощью компьютерной графики и демонстрирует внешний и внутренний вид Исторического музея в Бишкеке.

На видео показано, что перед главным входом посадят четыре ряда деревьев и кустарников.

Внутри будут находиться не только выставочные площадки, но и зоны отдыха для посетителей, конференц-залы и специальный видеоэкран на одном из этажей.

Ремонт Исторического музея начался в марте 2016 года.

Планировалось, что реконструкцию завершат к 31 августа 2016 года, но ремонт продолжается до сих пор.

Изначально Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию заявляло, что полностью займется реконструкцией музея.

Однако в августе 2017 года турецкая сторона заявила, что отремонтирует лишь фасад и периметр музея.

Всю остальную часть ремонтных работ взяло на себя правительство Кыргызстана.

Вокруг Исторического музея разгорелось несколько скандалов связанных с исчезновением 503 экспонатов и захоронения мумии женщины IV-V веков нашей эры.

В связи с этими событиями, Совет безопасности рекомендовал правительству проанализировать деятельность Министерства культуры.

Вскоре после этого ушел в отставку глава ведомства Туголбай Казаков.

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