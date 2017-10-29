Власти Испании отстранили от должности главу Каталонии Карлоса Пучдемона и членов его правительства. Теперь обязанности главы региона перейдут к заместителю премьер-министра Испании Сорайе Саэнс де Сантамарии.

Главой Каталонии стала Сорайя Саэнс де Сантамария — заместитель премьер-министра Испании.

Власти Испании 27 октября распустили правительство и парламент региона и ввели прямое управление.

Теперь обязанности кабинета министров Каталонии возьмут на себя главы соответствующих ведомств Испании.

Как отмечают СМИ, в документах об отстранении от должности Пучдемона и других чиновников не было обычной благодарности властей за службу.

Сам экс-глава Каталонии призвал местных жителей к «демократическому сопротивлению» мадридским властям.

Пучдемон заявил, что не признает отставки своего правительства.

По его словам, жители Каталонии должны продолжить мирный путь к независимости.

Ранее парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, которая формально объявляет о независимости региона.

По этой причине власти Испании распустили кабинет министров и правительство Каталонии и планируют провести досрочные выборы в новый парламент региона 21 декабря.

После новоизбранный парламент назначит и новый кабинет министров.

Также испанские власти отстранили главу каталонской полиции Хосепа Луиса Траперо — наказать правоохранительные органы Каталонии за отказ противодействовать избирателям Мадрид обещал еще в день референдума.

Референдум о независимости Каталонии

Референдум о независимости прошел 1 октября. Власти региона объявили, что 90% пришедших избирателей проголосовали за независимость Каталонии.

Мадрид не признал итогов выборов, Еврокомиссия назвала их «незаконными» и «антиконституционными».

День референдума сопровождался в Каталонии массовыми столкновениями между местными жителями и полицией, которым приказали остановить избирателей.

В результате пострадало около 800 человек.

Каталония — один из самых высокоразвитых автономных округов в Испании.

Ее жители говорят на каталонском языке, имеют свою культуру, парламент и правительство.

По мнению местных жителей, Мадрид забирает у них больше, чем отдает.

Область присоединилась к Испании после ее завоевания королем Филиппом V в 1714 году.

При этом Каталония пытается отделиться от Испании с XIX века.

Особенно сильны эти настроения были после смерти испанского диктатора Франко в 1975 году — во время своего правления он жестоко подавлял стремление каталонцев к независимости.

Однако не все каталонцы хотят отделиться от Испании — накануне референдума в Барселоне прошли два митинга.

На одном десятки тысяч людей выступали за независимость региона, но участники другого скандировали «Каталония — это Испания!»

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