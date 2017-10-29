Итальянца Валентино Таллуто приговорили к 24 годам лишения свободы за умышленное заражение женщин вирусом иммунодефицита. Сам мужчина свою вину отрицает.

Суд приговорил итальянца Валентино Таллуто к 24 годам лишения свободы.

Мужчина около девяти лет вступал в незащищенную половую связь, будучи зараженным вирусом иммунодефицита (ВИЧ).

Суд посчитал, что он делал это намеренно.

Прокурор Елена Нери заявила, что действия Таллуто были направлены на то, чтобы «сеять смерть».

Обвинение требовало для него пожизненное заключение.

Адвокат мужчины говорил, что он делал это без злого умысла.

Однако, как сообщают СМИ, мужчина не пользовался презервативами объясняя это аллергией или тем, что он недавно прошел тест на ВИЧ.

А когда некоторые из его партнерш узнавали, что заражены вирусом, Таллуто отрицал, что у него ВИЧ.

Сам мужчина не согласен с обвинениями и сказал, что в случае намеренного заражения людей — он не стал бы заводить серьезные отношения.

«Многие из девушек знают моих друзей и мою семью. Говорят, что я хотел заразить столько людей, сколько было возможно. В таком случае я бы лучше искал случайный секс в барах и не приводил бы их в мою жизнь», — ответил он.

Таллуто вступал в половую связь как минимум с 53 женщинами с 2006 года — тогда у мужчины обнаружили вирус.

Из них около 30 женщин оказались ВИЧ-инфицированными. Самой младшей из них было 14 лет на момент знакомства.

Партнеров для секса мужчина искал через сайты знакомств, пока его не арестовали в 2015 году.

От женщин, которых он инфицировал, вирус передался еще троим мужчинам и ребенку.

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