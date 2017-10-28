Государственная регистрационная служба (ГРС) проверила данные, которые Kloop.kg опубликовал 26 октября в своём расследовании о системе «Самара».

После проверки, ГРС выпустила утром 28 октября пресс-релиз, в котором заявила, что:

«Никакой частный сайт не содержался на веб-серверах» ГРС;

Специалисты ГРС «не нашли каких-либо следов внешнего воздействия на работу веб-сервера»;

Kloop.kg должен выпустить опровержение «несоответствующей действительности статьи».

Kloop.kg этого делать не будет.

Во-первых, потому что мы уверены на 100%, что негосударственный сайт samara.kg содержался на серверах ГРС. У нас есть неопровержимые доказательства этого, часть которых мы уже опубликовали в нашем расследовании.

Во-вторых, мы опять не услышали в ответе ГРС объяснения тех фактов, которые мы привели в статье.

ГРС дала ответ в стиле «мы не виноваты, ничего не было, потому что не может быть никогда». Такой ответ не может считаться опровержением аргументированных обвинений.

Тем не менее, мы считаем ответ ГРС чрезвычайно полезным для нашего продолжающегося расследования.

Изначально мы и не писали о том, что на сервера ГРС была непременно совершена атака. Мы заявили в своём материале, что функционирование сайта samara.kg с 13 сентября по 14 октября могло произойти при каком-либо из следующих условий: или внешнее вмешательство (взлом), или сговор сотрудников ГРС.

Своим заявлением о том, что взлома не было, ГРС исключили первую версию и оставили только одну версию — о том, что это их собственные сотрудники (либо люди, имеющие прямой доступ к серверам ГРС) могли обеспечить работу «Самары».

Поскольку доверие к ГРС после таких заявлений утрачено, мы считаем, что расследовать их деятельность теперь должны Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ), Министерство внутренних дел (МВД) и генеральная прокуратура.

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