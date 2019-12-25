Отвечая на вопрос о коррупции на таможне и расследовании журналистов, президент Сооронбай Жээнбеков сказал, что в таможне «один больше другого коррупционер», но «символом коррупции» сделали именно Раимбека Матраимова.

«Я не говорю, что ее нет [коррупции]. Я знаю, что там [в таможне] есть коррупция. С 90-х годов это место стало гнездом коррупционеров. Вот говорите, что Раим – коррупционер, в таможне таких Матраимовых были сотни. На таможне один больше другого коррупционер», — сказал президент.

Тем не менее президент все так же просит фактов, но в другой формулировке — он предложил журналистам и активистам прийти в ГКНБ и рассказать все, что знают, материалам журналистов нужно юридическое подтверждение. Хотя ранее журналисты-расследователи уже передали ведомству копии всех документов, а также аудио и видео материалы.

«Нельзя же просто по заявлению журналистов посадить человека, это же не 37-й год», — сказал Жээнбеков. Глава государства считает, что оснований для задержания Матраимова пока нет, но ГКНБ уже ведет расследование по материалам журналистов.

Власти и ранее говорили подобное о другом расследовании «Клоопа». После выборов президента, в которых победил Сооронбай Жээнбеков, власти утверждали, что ведомство проведет расследование по материалу о сайте Самара с данными кыргызстацев — но в итоге оказалось, что Госкомитет нацбезопасности ничего по этим фактам не расследовал.