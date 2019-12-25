Президент Сооронбай Жээнбеков заявил о переменах во внешней политике на сегодняшней пресс-конференции со СМИ.

«Мы меняем политику по внешней политике, поменяли приоритеты по кредитам. Берем долгосрочные и ищем гранты. Средств много, и их можно найти», – сообщил президент.

Кыргызстан занимает 5-е место в мире по доле внешнего долга Китаю от своего ВВП. Сам госдолг немного уменьшился – ранее он был больше 4 миллиардов долларов, тем не менее он все еще очень велик и составляет 3,7 миллиарда долларов. Почти половина – 45% – долг китайскому “Эксимбанку”.

Власти Китая в свою очередь однозначно дают понять, что Кыргызстан должен будет выплатить свои долги перед страной — об этом в марте 2018 года заявил посол Китая Сяо Цинхуа. Если Кыргызстан не сможет вовремя погасить кредит, то Китай имеет право потребовать любой актив страны через международный суд.