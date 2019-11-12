Национальное бюро экономических исследований США летом 2019 года опубликовало исследование о китайских зарубежных кредитах.

Из него следует, что Кыргызстан занимает 5-е место в мире по доле внешнего долга Китаю от своего ВВП.

При этом, значительная часть долга Китаю скрыта, и даже сами власти Кыргызстана могут не знать, сколько им нужно будет вернуть восточному соседу и на каких условиях.

На конец 2016 года сумма “скрытых” китайских кредитов развивающимся странам, к каким относится Кыргызстан, в общей сложности превышает 200 миллиардов долларов.

Исследование написано сложным языком для экономистов. Пересказываем его основную суть максимально доступно.

В чём суть исследования?

Авторы исследования собрали базу данных о зарубежном кредитовании Китая из различных источников, включая международные договоры, долговые контракты, политические отчеты, а также работы ученых.

Данные охватывают почти пять тысяч кредитов и грантов, выданных Китаем 152 странам с 1949 по 2017 годы.

Сопоставив это с тем, что Китай сообщает в МВФ, Всемирный банк и Банк международных расчетов, авторы выяснили, что половина китайских займов развивающемуся миру скрыта.

«Документация об экспорте капитала в Китай (в лучшем случае) непрозрачна», — утверждают авторы.

Правительство Китая не публикует данные о своей кредитной деятельности за рубежом. Более того, страна не является членом наиболее важных международных организаций, которые предоставляют данные о кредитовании.

Также китайские государственные банки зачастую предпочитают не переводить деньги на счета, контролируемые правительством страны-должника. Вместо этого, если, к примеру, речь идет о строительстве дорог в Кыргызстане, банк выплатит деньги китайскому подрядчику, который этим займется.

Таким образом, этот вид займа не переводится за границу, а остается внутри Китая. Это также затрудняет получателям злоупотребление деньгами.

Набор данных, сопровождающий документ, показывает, что долг Кыргызстана Китаю превышает 30% ВВП. Однако из-за объёма скрытых долгов, этот процент может быть выше.