Турецкая полиция задержала 12 ноября троих подозреваемых в убийстве бизнесмена Айэркена Саймаити, которого застрелили в Стамбуле двумя днями ранее.

Видео задержания подозреваемых в убийстве Саймаити.

Двое из них — граждане Кыргызстана по имени Хусейин Ахметалиев и Абдулла Энвер. Третий задержанный — гражданин Сирии Али Исбе.

По данным турецкого информагентства «Анадолу», которое первым опубликовало новость об этом, все трое задержанных пытались уехать из Турции в Сирию.

Они были задержаны в городе Адана на юге Турции, недалеко от сирийской границы.

Как сообщает «Анадолу», задержанных идентифицировали по камерам наблюдения возле места убийства.

Убийство в гостиничном кафе

Айэркин Саймаити был застрелен в кафе в одном из стамбульских отелей вечером 10 ноября. Бизнесмен умер в больнице от полученных ран.

Фото: Место убийства Саймаити. Издание «Хюрриет»

Саймаити был одним из фигурантов весеннего расследования радио «Азаттык» о Раимбеке Матраимове, бывшем замглавы кыргызской таможни.

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Согласно тому расследованию, Матраимов мог быть причастен к коррупционной схеме по незаконному выводу более 700 млн долларов из Кыргызстана в период своей работы в таможне с 2011 по 2017 годы.

Журналисты «Азаттыка» утверждали, что Саймаити и его компания «Абдыраз» помогли Матраимову вывести больше трети этих денег — около 250 млн долларов.

Матраимов и его родственники считаются одной из самых влиятельных семей в Кыргызстане.

Оппозиция и гражданские активисты неоднократно заявляли о близости Матраимова к президенту Сооронбаю Жээнбекову — этим, в частности, объяснялось, почему правоохранительные органы дольше обычного проверяют имущество Матраимова после расследования «Азаттыка».

Сам президент регулярно отрицает связь с Матраимовыми — на последней встрече с журналистами Жээнбеков попросил «предоставить факты» о его связи с бывшим замглавы таможни.