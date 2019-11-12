Генконсул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков был освобожден от должности днём 12 ноября.

Это случилось на следующий день после убийства в Стамбуле Айэркина Саймаити — бизнесмена из Китая, который фигурировал в расследовании радио «Азаттык» о бывшем замглавы таможни Раимбеке Матраимове.

Утром 12 ноября авторы инстаграм-страницы «Беспредел KG» опубликовали пост, в котором утверждают, что Саймаити пользовался автомобилем кыргызского генконсула — этот вывод они сделали, увидев фотографии с места убийства, которые выпустила турецкая газета «Хюрриет».

Фото: Автомобиль, на котором приехал Саймаити. Издание «Хюрриет»

Сейчас автомобиль эвакуирован турецкой полицией.

МИД Кыргызстана, как и журналисты «Хюрриет», заявил, что номера на автомобиле были подложными.

Тем не менее, директор департамента информации МИД Уланбек Дыйканбаев сообщил 11 ноября, что его ведомство выясняет происхождение «Рейндж Ровера», ключи от которого были найдены в кармане Саймаити.

Информацию о принадлежности автомобиля генконсулу в других источниках подтвердить или опровергнуть пока не удаётся.

Также неизвестно, есть ли связь между увольнением Сопокова и убийством Саймаити — МИД пока не даёт комментариев.

Убийство в гостиничном кафе

Айэркин Саймаити был застрелен неизвестным в кафе в одном из стамбульских отелей вечером 10 ноября. Бизнесмен умер в больнице от полученных ран. Турецкая прокуратура проводит расследование.

Фото: Место убийства Саймаити. Издание «Хюрриет»

Саймаити был одним из фигурантов весеннего расследования радио «Азаттык» о Раимбеке Матраимове, бывшем замглавы кыргызской таможни.

Согласно тому расследованию, Матраимов мог быть причастен к коррупционной схеме по незаконному выводу более 700 млн долларов из Кыргызстана в период своей работы в таможне с 2011 по 2017 годы.

Журналисты «Азаттыка» утверждали, что Саймаити и его компания «Абдыраз» помогли Матраимову вывести больше трети этих денег — около 250 млн долларов.

Матраимов и его родственники считаются одной из самых влиятельных семей в Кыргызстане.

Оппозиция и гражданские активисты неоднократно заявляли о близости Матраимова к президенту Сооронбаю Жээнбекову — этим, в частности, объяснялось, почему правоохранительные органы дольше обычного проверяют имущество Матраимова после расследования «Азаттыка».

Сам президент регулярно отрицает связь с Матраимовыми — на последней встрече с журналистами Жээнбеков попросил «предоставить факты» о его связи с бывшим замглавы таможни.