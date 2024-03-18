Находящийся под арестом активист Мелис Аспеков написал письмо, в котором заявил, что во время октябрьских событий 2020 года Садыр Жапаров получил $3 млн от экс-таможенника Райымбека Матраимова. Глава пресс-службы президента Дайырбек Орунбеков назвал это ложью.

По словам Аспекова, в октябре 2020 года Жапарову, чтобы остаться у власти, требовалось собрать тысячи человек, а для этого «нужно много денег», которых не было.

«Тогда Садыр ава мне сказал: «Мелис, ты в хороших отношения с Райымом, попроси денег, иначе всех нас арестуют». Я позвонил Райыму и объяснил ситуацию. Райым байке согласился и на следующий день дал мне $1,5 млн. Я отдал эти деньги Садыру ава. Садыр ава обрадовался и отдал мне $150 тысяч, чтобы я собрал чуйских ребят. Короче говоря, на деньги Райыма Садыр ава собрал ребят из семи областей на Старой площади, а после прогнал собравшихся 9 октября. Им даже удалось обстрелять автомобиль Атамбаева. Помимо этого, Райым Матраимов помог нам в тот день еще тем, что отправил своих ребят» , – пишет Аспеков.

По его словам, позже Матраимов передал еще $1,5 млн.

Глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков назвал слова Аспекова ложью. По его словам, Аспеков не единожды обманывал бизнесменов, занимался мошенничеством, за счет чего купил машины и квартиру.

Орунбеков заявил, что в 2020 году Аспеков постоянно находился возле Садыра Жапарова и стал «чуть ли не его правой рукой».

«До октября 2020-го ты пешком ходил, а после — ездил на дорогих автомобилях в окружении охраны. Люди просили тебя вести себя скромнее, этичнее, на что ты отвечал: «Победителей не судят». В то время власть только восстанавливалась, а ты пользовался хаотической ситуацией», – написал Орунбеков.

По его словам, осенью 2020 года Аспеков якобы от лица Жапарова потребовал от Каныбека Туманбаева, который тогда еще не состоял в команде президента, $1 млн. Орунбеков пишет, что все это происходило за спиной Жапарова и эти деньги Аспеков хотел присвоить себе. Он утверждает, что Аспеков пользовался возможностями, чтобы «выжать максимум из многих крупных и мелких бизнесменов».

Орунбеков упомянул, что Аспекова в 2022 году приговорили к семи годам колонии за мошенничество и вымогательство, но после освободили по амнистии.

«После того, как его освободили по амнистии, он вновь вернулся в тюрьму из-за угроз «захвата власти». Теперь вместо того, чтобы отбывать свое наказание, он выдумывает ложь и публикует свое письмо», – заключил Орунбеков.

Дела Аспекова

Активист Мелис Аспеков был сторонником Садыра Жапарова. В мае 2021 года Аспеков заявил, что Жапаров на свою предвыборную президентскую кампанию взял $10 млн у экс-президента Сооронбая Жээнбекова и его брата, депутата Асылбека Жээнбекова. Письмо Аспекова появилось на его странице в Фейсбуке.

После этого Жээнбековы подали иск в суд о защите чести и достоинства на миллион сомов. Аламединский районный суд вернул иск, поскольку он был написан не на кыргызском языке.

В марте 2022 года Первомайский райсуд столицы приговорил Аспекова к семи годам лишения свободы за мошенничество и вымогательство, но уже в мае 2023 года активиста освободили из колонии по амнистии.

Однако активиста вновь задержали в сентябре 2023 года уже по делу о приготовлении массовых беспорядков. В марте 2024 года суд приговорили Аспекова к семи годам лишения свободы по делу о приготовлении массовых беспорядков.