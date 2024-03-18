По данным osoo.kg от 15 марта, теперь информагентство возглавила Гулжан Шерипбаева. Однако в беседе с «Клоопом» Шерипбаева заявила, что не имеет никакого отношения к сайту 24.kg и в этом «нет никакой политики».

По ее словам, через несколько дней станет известно имя «нового начальника».

Ранее 24.kg принадлежало Асель Оторбаевой. Бывшая глава агентства пока не прокомментировала эту информацию.

Также шеф-редакторка сайта Махинур Ниязова сообщила, что больше не работает в информагентстве. По ее словам, она не хочет, чтобы ее имя «даже упоминалось рядом с теми, кому издание перешло». Ниязова заявила, что решение принято из принципов и нетерпимости ко лжи. «Не задавайте мне вопросов о сделке – не знаю, никаких бенефитов не получила. Тот, кто получил, думаю, сам напишет о хороших новостях».

Ранее против 24.kg возбудили уголовное дело по статье о пропаганде войны, офис здания обыскали и опечатали, а руководство вызывали на допросы. Руководство издания не раз говорило, что так власти хотят обанкротить и закрыть их, лишив журналистов «права на профессию».

24.kg – одно из первых кыргызских независимых интернет-изданий, основанное в 2006 году.

По теме: Глава 24.kg: Власти хотят обанкротить и закрыть издание