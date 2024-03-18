Первомайский райсуд Бишкека отпустил акына Аската Жетигена под подписку о невыезде.

Сам активист перед заседанием суда сказал, что не считает сказанные им слова преступлением. Он добавил, что ранее уже пытался донести свои мысли вежливо.

«Я не считаю [свои слова] преступлением, поскольку я и ранее пытался донести свои мысли вежливо. Тому есть свидетели. Они все могут подтвердить эти слова. Мои резкие и гневные высказывания в адрес властей – это от безысходности», – заявил Жетиген.

Акына задержали 16 марта по делу о «призывах к захвату власти». Само уголовное дело возбудили еще в 2022 году, по нему акына несколько раз вызывали на допросы. Его адвокатка Венера Буудайбекова говорит, что следователь назвал основанием для ареста Жетигена заключение экспертизы. Других подробностей дела пока нет.

Аскат Жетиген – комузист, акын и композитор. В 18 лет он возглавил фольклорно-этнографический ансамбль «Ордо Сахна» и посетил с концертами более 20 стран.

С 2021 года Жетиген начал публиковать видео с критикой в адрес действующей власти. В частности, акын высказывался против легализации игорной деятельности, изменения государственного флага, арестов активистов и реформ в сфере культуры.

Дисклеймер: в видео содержаться нецензурная лексика





