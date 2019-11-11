Турция: Убит бизнесмен Саймаити — он фигурант расследования про Матраимова

Фото: Место убийства Саймаити. Издание «Хюрриет»

Как сообщает турецкая газета «Хюрриет», бизнесмен Айэркен Саймаити умер 10 ноября от пулевого ранения. Он был фигурантом расследования радио «Азаттык» о незаконном выводе 700 млн долларов из Кыргызстана.

По данным газеты, неизвестный выстрелил в Саймаити в кафе в одном из стамбульских отелей. Бизнесмен умер в больнице от полученных ран. Турецкая прокуратура проводит расследование.

В мае 2019 года «Азаттык» опубликовал расследование о возможной причастности экс-замглавы таможенной службы Раимбека Матраимова к незаконному выводу около 700 млн долларов с 2011 по 2017 года.

По данным издания, около 250 млн долларов из этой суммы выводилось через бизнесмена Айэркена Саймаити и компанию «Абдыраз».

В июле Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями подтвердила, что Саймаити, компания «Абдыраз» и ещё один бизнесмен — Вуфулу Бумаилиаму — вывели через свои счета в банках за рубеж около 647 млн долларов.

Близкие Матраимова утверждали, что не знакомы ни с Саймаити, ни с Бумаилиаму.

Почему это важно?

Раимбек Матраимов — бывший замглавы таможенной службы, который занимал эту должность с 2015 по 2017 год во время президентства Алмазбека Атамбаева.

Матраимов и его родственники — одна из самых обсуждаемых семей в Кыргызстане. Кроме того, Матраимовых считают одной из самых влиятельных и богатых семей в стране.

Брат Райымбека — Искендер Матраимов — депутат парламента и он входит в комитет по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Еще один брат Матраимовых — Ислам — долгое время работал в финполиции и ушел из нее после того, как это ведомство начало проверку имущества семьи Матраимовых.

Двое других братьев Матраимовых — Тилек и Руслан — работают в Ошской области. Первый возглавляет Кара-Суйский район, откуда родом семья Матраимовых, а второй управляет семейным благотворительным фондом «Исмаил ата».

Райымбек Матраимов — одна из причин ссоры бывшего президента Алмазбека Атамбаева со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым. При Атамбаеве таможенник был уволен со своего поста заместителя главы всей службы.