Генштаб Вооруженных сил подтвердил, что в воинской части, расположенной в селе Кой-Таш Чуйской области, нашли повешенным офицера.

Тело майора нашли в служебном доме. Дело расследует Военная прокуратура, также проводится служебное расследование.

В Кой-Таше расположена воинская часть №73809. Летом этого года и в прошлом году из-за насилия в отношении военослужащих там освободили от должности командиров.

В 2014 году в казарме военной части нашли повешенным солдата. Он покончил жизнью за два месяца до увольнения в запас.