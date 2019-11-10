Имя второго президента Кыргызстана Курманбека Бакиева улица в селе Рахманжан Ноокенского района Джалал-Абадской области получила примерно неделю назад. Фото таблички с названием улицы растиражировалось в соцсетях, а 9 ноября попало в СМИ.

Полпредство правительства в Джалал-Абадской области отреагировало на новости и сообщило, что все таблички с упоминанием Бакиева уже демонтированы. Полпред Кыянбек Сатыбалдиев утверждает, что местные жители незаконно назвали улицу в честь беглого президента. И что районные и областные власти о таком решении не знали.

Тем временем в другом селе того же района и области — в селе Масы — одну из улиц назвали Улицей президента Кыргызской Республики. Не в честь какого-либо президента, а в честь самой должности. По информации Азаттыка, узаконят название в 2020 году, а инициатива назвать так улицу появилась еще в 2018 году.

Бакиев

Бакиев был президентом Кыргызстана с 2005 по 2010 годы. В апреле 2010-го его свергли в ходе революции, и он бежал в Беларусь.

В Кыргызстане Бакиев был заочно приговорен к пожизненному заключению, но в 2016 году наказание изменили на 30 лет лишения свободы. Бывшего президента осудили за то, что по его приказу силовики применили оружие против протестующих в революции 2010 года. Тогда жертвами стали более 80 человек. Беларусь отказалась экстрадировать политика и членов его семьи.

Бакиева обвиняли в клановости, а членов его семьи — в рейдерстве и убийстве конкурентов и журналистов.

Он бежал из Кыргызстана в Беларусь вместе с второй супругой и детьми от нее, семьями брата и старшего сына от первого брака. Младший сын Максим, которого кыргызские бизнесмены называли рейдером, проживает в Великобритании и имеет поместье в одном из графств.