В Кыргызстане появилась улица имени бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, который после революции 2010 года бежал в Беларусь.

Улица в честь Бакиева появилась в селе Рахманжан Ноокенского района Джалал-Абадской области. Глава местной сельской управы подтвердил журналистам, что в селе Рахманжан одну из улиц назвали в честь Бакиева, и добавил, что сам был против этого.

Джалал-Абадская область — малая родина Бакиева. Он родился в селе Масадан Сузакского района Джалал-Абадской области, где даже сохранился музей его имени.

Ранее, к 70-летнему юбилею политика, один из кыргызских телеканалов опубликовал фильм о бывшем президенте. Фильм сняли якобы на деньги его одноклассников — политика показывали с хорошей стороны и рассказывали о его тоске по родине.

В Кыргызстане Бакиев заочно приговорен к 30 годам лишения свободы за то, что по его приказу силовики применили оружие против протестующих. Тогда жертвами стали более 80 человек. Политика обвиняли в клановости, а членов его семьи — в рейдерстве и убийстве конкурентов и журналистов.