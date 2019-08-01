На YouTube-канале «Компромат КГ» 1 августа опубликовали первую часть документального фильма про жизнь свергнутого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Этот фильм посвящен его 70-летию и снят на деньги его одноклассников. «Клооп» пересказывает то, что там показали.

Бакиев уже 10 лет живет со своей семьей в Минске, так как в апреле 2010 года его вынудили покинуть Кыргызстан. Обычный человек не вынес бы таких мучений, каких вынес Бакиев, покинув родину. Но он не сломался. Он скучает по горам Ала-Тоо, и просит у бога мира и спокойствия. Он пытается понять, где совершил ошибки. В раздумьях Бакиев написал книгу «Боль, любовь и надежда: мой Кыргызстан», которая очень популярна у тысяч кыргызских мигрантов в России. Отношение к Бакиеву резко изменилось из-за публикаций в СМИ, но за последние два года у него становится больше сторонников. В политике вчерашние друзья сегодня могут стать врагами, и наоборот — политические оппоненты превращаются в единомышленников. Среди народа Бакиев считался настоящим лидером — все чаще говорят, что он мог бы лучше развить Кыргызстан.

В Сузакском районе Джалал-Абадской области, где окончил школу Бакиев, есть и музей в его честь. Одноклассники Бакиева открыли его на свои деньги. Власти после революции 2010 года потребовали закрыть музей, но одноклассники свергнутого президента не дали им этого сделать. Следующие поколения должны помнить Бакиева. Сам он также рассказал, как в детстве жил в деревне у бабушки, ловил рыбу, и как ему признавались в любви девушки. По его словам, тогда он был очень стеснительным.

Курманбек Бакиев покинул Кыргызстан в 2010 году, после того, как лишился власти в ходе апрельской революции. Он был вынужден бежать в Беларусь вместе со своей семьей, в стране ему предоставили убежище. Верховный суд Кыргызстана заочно приговорил Бакиева к 30 годам лишения свободы за то, что по его приказу силовики применили оружие против протестующих. Тогда жертвами стали более 80 человек.