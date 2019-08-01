В деле об убийстве ЛГБТ-активистки из Санкт-Петербурга Елены Григорьевой появился новый подозреваемый. Об этом сообщил Следственный комитет России.

По данным следователей, ранее задержанный уроженец Кыргызстана, которого изначально считали убийцей Григорьевой, дал показания против другого мужчины.

Полицейские задержали указанного человека, и тот признал свою вину в убийстве Григорьевой. Уголовное преследование ранее задержанного уроженца Кыргызстана прекращено.

Елену Григорьеву убили ночью 21 июля. Тело активистки нашли недалеко от ее дома с несколькими ножевыми ранениями.

По версии следствия, главный подозреваемый по этому делу, будучи пьяным, убил Григорьеву «на почве внезапно возникших неприязненных отношений». Следствие также рассматривает и политический мотив убийства активистки.

Правозащитники сообщали, что Григорьевой поступали угрозы перед ее убийством. Она обращалась в милицию, но никаких мер правоохранители не приняли. В полиции позже подтвердили факт получения заявлений от Григорьевой, однако там посчитали, что ее жизни прямой угрозы нет.

После гибели Григорьевой группа активистов из Санкт-Петербурга обратилась в Следственный комитет и МВД России с просьбой проверить движение «Пила против ЛГБТ» на возможную причастность к ее убийству.

Ранее движение «Пила» опубликовало список активистов, которым приготовили «очень опасные и жестокие подарочки» — в их числе была и Григорьева.