Неизвестный мужчина в гражданской одежде силой отобрал телефон оператора «Клоопа» Бекжана Асылбекова во время освещения пикета в поддержку сестер Хачатурян, который проходил в Бишкеке 31 июля.

В начале пикета мужчина в розовой футболке снимал участников мирного собрания на телефон. Одна из участниц пикета подошла к нему и спросила, зачем он снимает их. По ее словам, мужчина представился сотрудником РОВД, а затем попытался забрать у нее телефон.

В этот момент оператор «Клоопа» начал снимать участницу и мужчину. Последний, заметив съемку, силой отобрал телефон у журналиста. Это заметили другие коллеги, которые потребовали разъяснений.

Вот так это было:

Мужчина отказался показывать удостоверение, но в итоге вернул телефон.

Позже к нему присоединились двое других мужчин в гражданской одежде, один из которых представился сотрудником милиции, но также отказался предоставлять удостоверение. Он заявил, что журналисты не имеют право снимать их.

Сотрудники «Клоопа» обратились за помощью к милиционерам в форме, которые наблюдали за пикетом, но они проигнорировали какие-либо просьбы.

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Юристы «Клоопа» видят в этой ситуации несколько нарушений со стороны предположительных сотрудников милиции:

Во-первых, действия одного из мужчин попадают под определение «открытое завладение чужим имуществом» — то есть грабеж. Подобные действия недопустимы, тем более, со стороны сотрудника милиции, которые призваны обеспечивать безопасность граждан и высказывать уважительное отношение к журналистам во время освещения мирных собраний, как об этом написано в законе «Об органах внутренних дел».

Во-вторых, мужчины не имели права запрещать съемку, которая ведется на законных основаниях. Если подтвердится, что они действительно являются сотрудниками милиции, то они должны понести наказание за препятствия для свободного сбора информации журналистами и превышение должностных полномочий.

В-третьих, если будет доказано, что мужчины в гражданской одежде — сотрудники милиции, то они должны также понести ответственность за нарушения закона «Об органах внутренних дел», в котором сказано, что милиционеры должны показывать свои документы по требованию любого гражданина Кыргызстана.

В-четвертых, наказание должны понести также сотрудники милиции в форме, которые бездействовали, когда к ним обратились с просьбой о помощи.