Алина Шаикова. Фото: пресс-служба правительства

Госкомитет нацбезопасности заявил, что бывшую главу Госрегистрационной службы Алину Шаикову объявят в розыск, если она не явится на допрос до 5 августа.

«Через ее адвоката мы вручили несколько повесток на допрос. Но она не явилась на них», — сообщили в пресс-службе ГКНБ.

Однако ведомство отказалось сообщать, с какого времени Шаикова не ходит на допросы в госкомитет.

Экс-глава ГРС Алина Шаикова проходит фигуранткой дела о коррупции при проведении тендера на изготовление биометрических загранпаспортов, который выиграла литовская компания Garsu Pasaulis. Ее уволили с должности главы ГРС в апреле — на фоне расследования тендера.

Скандальный тендер

ГРС объявила тендер на закупку загранпаспортов осенью прошлого года и заложила на эти цели 1,2 млрд сомов. Тогда ведомство возглавляла Алина Шаикова.

Победителем стала литовская компания Garsu Pasaulis, предложившая свои услуги за 940 млн сомов. Самая низкая цена была у немецкой Mühlbauer ID Services GMBH, которая оценила свои услуги в 686 млн сомов.

После тендера две компании — немецкая Mühlbauer ID Services GMBH и французская IDEMIA France заявили, что тендер прошел с нарушениями.

Тогда ГКНБ начал свое расследование и в начале апреля сотрудники спецслужб провели обыски и допросы людей, которые как-либо связаны с тендером по закупке электронных паспортов.

Позднее спецслужбы сообщили, что должностные лица ГРС вошли в преступный сговор с представителями литовской компании Garsu Pasaulis и отстаивали их интересы во время тендера. Спецслужба оценила ущерб в 253 млн сомов.

Чиновников ГРС задержали 16 апреля по обвинениям в «аффилированности» с Garsu Pasaulis. Сейчас они находятся в СИЗО. Однако ГРС заявила, что сотрудники ведомства «действовали в рамках законодательства». Также в ГРС считают, что экономический ущерб государству не причинен, потому что договор с Garsu Pasaulis так и не был заключен.

В самой компании опровергают все обвинения ГКНБ Кыргызстана — в Garsu Pasaulis обвинения считают «абсурдными анонимными инсинуациями» и называют их «саботажем амбициозных программ по развитию республики».