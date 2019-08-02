Законопроект подготовила и вынесла на общественное обсуждение 30 июля депутатка от фракции СДПК Айнуру Алтыбаева.

В законопроекте предлагается финансировать политические партии из госбюджета при условии, что партия наберет не менее 2 процентов голосов на последних выборах в парламент и выполнить следующие условия:

• не более 60 процентов кандидатов одного пола, при этом должна соблюдаться очередность в списках кандидатов между женщинами и мужчинами — без превышения двух позиций в списках;

• не менее 20 процентов кандидатов от партии не старше 35 лет;

• не менее 20 процентов представителей различных этнических групп;

• не менее 3 процентов лиц с ограниченными возможностями здоровья;

• своевременные и достоверные отчеты о деятельности партии.

По задумке депутатки, размер финансирования из госбюджета должен быть не менее 0,01 % от размера бюджета на год.

«Во всем мире государственное финансирование политических партий применяется как средство для предупреждения коррупции, поддержания важной роли политических партий в жизни общества и сокращения зависимости партий от частных жертвователей», — объяснила свою инициативу Алтыбаева.

В своем законопроекте депутатка также предложила запретить финансирование партий международными организациями и другими организациями, учредителями или акционерами которых являются иностранцы.

Чтобы предлагаемые Алтыбаевой поправки вступили в силу, ее законопроект должен пройти общественное обсуждение, а также парламент должен одобрить документ в трех чтениях, а президент подписать его.

Сейчас политические партии в Кыргызстане существуют на самофинансировании — им запрещено получать деньги от иностранных государств, партий, компаний и частных лиц.