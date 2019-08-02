Депутатка парламента Аида Исмаилова 30 июля вынесла на общественное обсуждение законопроект, предлагающий ужесточить наказание за нарушения на выборах.

Исмаилова хочет ввести штраф за продажу голосов на выборах от 20 до 30 тысяч сомов, но этого штрафа можно избежать, если добровольно сообщить о подкупе голосов.

«Для эффективного противодействия подкупу важно участие самих граждан, общественное порицание данного явления путем мер информационно-разъяснительного характера о пагубных последствиях подкупа, который искажает волеизъявление избирателей», — говорится в справке-обосновании.

По данным депутатки, на президентских выборах 2017 года по факту подкупа поступило 30 обращений, из них только по 11 случаям материалы направили в суд. По остальным обращениям или отказали в возбуждении дела, или прекратили дело из-за примирения сторон.

По уже действующим законам, за подкуп голосов грозит штраф от 180 до 260 тысяч сомов или лишение свободы до 2,5 лет.

Также в законопроекте предлагается штрафовать за «злоупотребление админресурсом» на сумму от 30 до 60 тысяч сомов, а глав государственных и муниципальных органов лишать права занимать определенных должности на 1-2 года.

«Анализ и характер жалоб на «использование административного ресурса» кандидатами при проведении предвыборной избирательной кампании показал, что в законодательстве отсутствует реальный механизм привлечения к ответственности виновных лиц», — сказано в законопроекте.

Кроме того кандидатов в президенты, депутаты парламента и местных кенешей предлагают штрафовать на 20-30 тысяч сомов за сокрытие гражданства другой страны. За такое же нарушение госслужащим может грозить штраф в 30-60 тысяч сомов с лишением права занимать определенные должности 1-2 года.