Кадр из мини-фильма «Ала-качуу»

Глава службы общественной безопасности МВД Улан Рысбеков 2 августа сообщил, что за шесть месяцев 2019 года милиция возбудила 118 уголовных дел по фактам похищения женщин для вступления в брак (ала-качуу).

По словам Рысбекова, «большинство» дел передано в суд. Представитель МВД не уточнил точное количество переданных в суд дел.

В 2018 году МВД сообщало, что за последние пять лет милиция возбудила всего 168 уголовных дел по ала-качуу. Это в среднем 33 уголовных дела в год, что в три с половиной раза меньше, чем в этом полугодии.

Согласно отчету по гендерным вопросам ООН, каждая пятая семья в Кыргызстане создана путем похищения невесты.

По Уголовному Кодексу, похищение человека для принудительного вступления в брак наказывается лишением свободы от 5 до 7 лет. За похищение несовершеннолетней предусмотрен лишение свободы от 7,5 до 10 лет и штраф до 200 тысяч сомов.

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