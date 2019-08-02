Чуйский областной суд смягчил наказание мужчине, который ограбил аптеку в Токмоке. Ему уменьшили срок лишения свободы до 2,5 лет и снизили штраф до 50 тысяч сомов.



По словам мужчины, он совершил преступление, потому что ему не хватало денег на лечение своих троих детей.

Адвокат подсудимого Бакытбек Автандил уулу сообщил изданию Kaktus Media, что он будет обжаловать решение областного суда. Ранее районный суд приговорил мужчину к 5 годам колонии со штрафом в 70 тысяч сомов.

По версии следствия, в марте 2019 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения ворвался в аптеку в Токмоке, оттолкнул фармацевта и забрал 25 тысяч из кассы и скрылся.

«Осознав, что совершил плохое, сам пошел в милицию и признался во всем», — сказал подсудимый. Он возместил ущерб и попросил прощения у суда и потерпевшей, так как пошел на преступление из-за «безвыходной ситуации».

По его словам, на украденные деньги он купил лекарства, немного продуктов, некоторую часть денег отдал хозяйке квартиры, а оставшуюся часть истратил на личные нужды.

Пострадавшая фармацевтка претензий к подсудимому не имеет — она попросила не наказывать мужчину.