Президент Сооронбай Жээнбеков 2 августа заявил, что за последние десять лет трудовые мигранты перечислили в Кыргызстан свыше 19 млрд долларов. Для сравнения за этот же период времени страна заработала на экспорте товаров 18 млрд долларов.

Объем поступивших иностранных инвестиций составил 8,3 млрд долларов.

«Денежные переводы каждого мигранта становятся импульсом для развития строительной, финансовой, швейной, транспортной отрасли экономики и сферы связи, торговли и услуг, сельского хозяйства и других», — сказал Жээнбеков.

По словам президента, за 2018 года трудовые мигранты и местные предприниматели вложили в развитие регионов 6,1 млрд сомов.

На эти деньги были построено 374 предприятия; 373 социальных объектов были построены и отремонтированы; отремонтированы дороги и водопроводные трубы, а также оказана помощь более 4 тысячам бедных семей.

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Соавторка: Савия Хасанова