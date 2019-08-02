Первомайский районный суд вынес огласил свое решение 2 августа. Экс-главу Госслужбы исполнения наказаний и нынешнего депутата Зарылбека Рысалиева отпустили под домашний арест.

Ранее он находился под наблюдением врачей — Рысалиеву стало плохо на допросе по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. 7 июня его доставили в больницу в тяжелом состоянии прямо из МВД.

Рысалиева решили допросить, потому что именно он возглавлял ГСИН в 2013 году, когда Батукаева освободили и он спешно покинул Кыргызстан.

Рысалиев также заявлял, что следователям необходимо допросить нескольких бывших чиновников, связанных с этим делом — бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-генпрокурора Аиду Салянову, бывшего первого вице-премьера Шамиля Атаханова и других.

Позже по этому же делу задержали и Аиду Салянову, а Атаханова также поместили под домашний арест.

МВД уже трижды вызывало Атамбаева на допросы, однако он проигнорировал эти вызовы. В Генеральной прокуратуре заявили, что таким образом Атамбаев нарушает закон.

Освобождение Батукаева стало одним из обвинений, которые выдвинули против Атамбаева депутаты парламента — это позволило им снять с него статус экс-президента, лишить его неприкосновенности и других привилегий.

Это произошло на фоне конфликта Атамбаева с его преемником Сооронбаем Жээнбековым. Ссора политиков привела к расколу во фракции СДПК, а также к арестам многих сторонников бывшего президента.