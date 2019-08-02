Внутреннее расследование из-за стычки журналистов «Клоопа» с неизвестными мужчинами началось 2 августа. Министерство внутренних дел отреагировало на требования редакции «Клоопа» спустя день.

Инцидент с участием оператора редакции произошел 31 июля. Сотрудник «Клоопа» выполнял свои профессиональные обязанности, освещая мирный пикет в поддержку сестер Хачатурян.

Через несколько минут после начала акции, к участницам подошел неизвестный мужчина и представился сотрудником РОВД. Он попытался забрать телефон у одной из девушек, и в этот момент его действия начал снимать оператор «Клоопа».

После этого, мужчина подошел к нашему сотруднику и силой отобрал у него телефон. Это заметили коллеги нашего журналиста, которые потребовали от неизвестного объяснений.

Он отказался представляться и показывать удостоверяющие документы, и вернул личную вещь оператора лишь после того, как его действия начали снимать на видео.

После этого, редакция «Клоопа» совместно с юристами обратилась к МВД и потребовала от них объяснений, а также возможного наказания для милиционеров, которые помешали журналистам выполнять свою работу, а также бездействовали, когда к ним обратились с просьбой о помощи.

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