В Кыргызстане нет законов, которые запрещают или регулируют майнинг*. В уголовном законодательстве тоже не указано, что операции с криптовалютами или их майнинг является преступлением. Более того слов «майнинг» или «криптовалюта» нет ни в одном из законов Кыргызстана.

«Следовательно, у государства (государственных правоохранительных органов) нет юридических оснований считать майнинг преступлением», — сообщили юристы организации «Гражданская инициатива интернет-политики».

Майнинг — это добыча криптовалют — например, биткоинов — через специальное оборудование. Предприятие, занимающееся майнингом называется майнинг-фермой и обычно состоит из большого количества разных запчастей для компьютеров, а сама процедура требует большого количества электроэнергии. Майнинг в Кыргызстане не запрещен, но и не легализован — о нем вообще не упоминается ни в одном государственном законе.

Тем не менее в середине июля 2019 года финансовая полиция выявила майнинг-ферму и назвала ее «незаконной». Силовики опечатали все оборудование и начали следствие в отношении руководителей предприятия.

Собственные источники «Клоопа» сообщили, что коллекторы «Северэлектро» в июле вычисляли и мелкие и крупные майнинг-фермы по количеству потребления электроэнергии в месяц и пытались отключить их от электропотребления. Причиной этому называют приказ Нацэнергохолдинга.

«[Сотрудники «Северэлектро»] чуть ли не врываются в дома и ищут оборудование. Как-будто человек является преступником. Так ведь нарушаются гражданские права. Почему майнер должен скрывать свое оборудование, которое он приобрел и заплатил деньги, и если он исправно платит за свет?» — сказал один из кыргызских майнеров «Клоопу».

«Майнинг может принести стране миллиарды сомов»

Эрмек Ниязов Создатель первого дата-центра в Кыргызстане Эрмек Ниязов считает, что в Кыргызстане нужно легализовать майнинг-фермы и зарабатывать на них.

«Грузия и Беларусь уже это сделали и зарабатывают деньги. Эти государства зазывают майнеров к себе и получают доходы от продажи [им] электроэнергии. […] Достаточно внести майнинг в категорию потребителей энергии, разработать для них специальный тариф и получать доходы. Это может принести бюджету миллионы, а может и миллиарды сомов», — заявил Ниязов.

Некоторые из майнеров решили перевезти свои фермы из Кыргызстана в другие, более лояльные к криптовалютам, государства. Например, Александр (имя изменено) вывез в июле все оборудование из Кыргызстана в страну, где майнинг легализован. По его словам, прибыль его фермы в Кыргызстане составляла почти $1,5 млн ежемесячно.

Причину вывоза своей фермы из страны он объяснил тем, что устал платить «много денег» за покровительство силовикам и работникам энергосектора.

«Мы за год отдали больше 2 млн долларов. Легче перевезти оборудование [в страну, где легализован майнинг] и вкладывать эти 2 млн в благотворительность. Мы сотрудничали с фондами, но из-за этих [откатов] решили пока с благотворительностью повременить», — сказал майнер.

Также Александр возмущен тем, что власти страны продают электроэнергию соседним странам хотя могли бы продавать ее майнерам Кыргызстана по промышленному тарифу — 2,24 сомов за кВт.

«Сейчас ежемесячный доход составляет $2,5 млн — из них уходит $500 тысяч на электроэнергию и на взятки порядка $200 тысяч. [Мы платим] рабочим, которые следят за оборудованием, $80-100 тысяч ежемесячно. Порядка $300 тысяч [тратим на] комплектующие на оборудование. $1,4 млн — это чистая прибыль в месяц при нынешнем курсе», — утверждает майнер.

Он добавил, что платил налоги и другие сборы, но поскольку понятия «майнинг» нет в законах Кыргызстана, ему пришлось зарегистрировать свое производство в другой сфере. Также он добавил, что его майнинг-ферма в два раза больше той, что выявил финпол в окраине Бишкеке в середине июля.

Собственные источники «Клоопа» сообщили, что еще, как минимум, две крупные майнинг-фермы покинули Кыргызстан. Также группа казахских майнеров IRM 27 июля сообщила, что их ферму в Кыргызстане отключили от электричества, и им пришлось вывезти оборудование из страны.

Попытки легализовать майнинг

Дастан Кадыров Заместитель министра экономики Дастан Кадыров 31 июля сообщил журналистке «Клоопа», что министерство собирается ввести налог для майнеров в 20% от стоимости потребленной электроэнергии. «Определить доход майнеров очень тяжело, все происходит в виртуальном мире. Поэтому мы хотим облагать их косвенным методом через потребляемую электроэнергию», — сообщил Кадыров.

В таком случае, если майнинг-ферма потребила электроэнергии на 2 млн сомов, владелец фермы будет обязан заплатить налоги на 400 тысяч сомов.

Замминистра экономики сообщил, что законопроект для введения налога на майнинг почти готов. Ведомство собирается отправить документ в правительство в первой половине августа, чтобы выставить его на общественное обсуждение.

Предлагаемая минэкономом система налогообложения заработает после того, как депутаты одобрят законопроект в трех чтениях, и президент подпишет его. Но парламентарии находятся на летних каникулах и заработают только в сентябре.

Тем не менее, опрошенные «Клоопом» майнеры высказались против размера предлагаемого налога. В их закрытом чате в телеграмме некоторые участники тоже заявили, что при таком налоге добыча криптовалюты будет неприбыльной.

«Фермы работают далеко не на самом эффективном оборудовании — старое китайское, уже после нескольких владельцев. Такое оборудование употребляет много электроэнергии. А новое оборудование завозить в Кыргызстан сейчас невозможно — на таможне сейчас особый контроль», — сообщил «Клоопу» один из майнеров.

Энергетики признали, что отключили майнинг-фермы

Айтмамат Назаров Глава Нацэнергохолдинга Айтмамат Назаров 31 июля сообщил, что в Кыргызстане отключили 28 майнинг компаний от электроснабжения. Он объяснил массовое отключение тем, что энергокомпании перешли на режим экономии из-за нехватки воды в Токтогульском водохранилище. По его словам, на конец июля объем воды в водохранилище на 2,2 млрд кубов меньше в сравнении с аналогичной датой прошлого года.

Ранее пресс-секретарь главы правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева озвучил позицию премьера по поводу майнинга. По его мнению, стране лучше направить электроэнергию на производственные объекты, где созданы рабочие места и выплачиваются налоги, чем отдавать ее майнинг-фермам.