Вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев 1 августа обратился в Госкомитет нацбезопасности с просьбой разобраться в ситуации с подъемниками в подземных переходах.

«В двух подземных переходах установлены подъемники, которые не предусмотрены в проектно-сметной документации на сумму 3 630 000 сом.

Данные виды работ были учтены только в ведомости объемов работ. В настоящее время указанные подъемник не работают», — сказано в заявлении Азыгалиева в ГКНБ.

По словам вице-мэра, управление капстроительства Бишкека неоднократно просило своих подрядчиков — компанию «ГлавТехИнвест» — устранить неполадки. Однако компания не принимает меры «по устранению указанных замечаний и дефектов».

Вице-мэр также пожаловался ГКНБ на «некачественный ремонт» в подземных переходах на Чуй-Манаса и Чуй-Абдрахманова. Вице-мэр Бишкека просит ГКНБ принять меры в отношении подрядной организации.

Пока подъемники не работают, люди на колясках могут преодолеть подземные переходы только с посторонней помощью. Фото: Александра Титова / Kloop.kg



В интервью журналисту «Клоопа» Азыгалиев заявил, что в 2020 году подъемники должны перейти на баланс муниципального предприятия «Бишкек Асфальт Сервис». Они занимаются обслуживанием подземных переходов в Бишкеке.

По словам вице-мэра, «Бишкек Асфальт Сервис» отказываются брать подъемники на баланс из-за плохого ремонта в подземных переходах.

«Самое большое нарушение то, что весной и осенью кровля подземного перехода протекает. Но УКС говорит, что протечек не будет и они все устранили. До осени Бишкек Асфальт Сервис на баланс подъемники взять не могут. Они ждут первые дожди. Если протечек не будет, то примут на баланс», — заявил Азыгалиев.

Вице-мэр добавил, что как только «Бишкек Асфальт Сервис» возьмут подъемники баланс, будут установлены камеры, связанные с Безопасным городом. Кроме того, на месте будет работать человек, обслуживающий подъемники.

Пока это не произойдет, за работу будет отвечать подрядная организация «ГлавТехИнвест».

Ранее, 18 июля, вице-мэр пообещал, что передаст дело в правоохранительные органы, если до 1 августа подъемники не заработают. Но 1 августа у подземного перехода филармонии ЛОВЗ-активисты вышли на акцию протеста с плакатом «Обещание».

Они требовали от вице-мэра выполнить свое обещание. Активисты не смогли включить подъемники, а замначальника управления капитального строительства мэрии Асхат Медетбек уулу заявил, что подъемники выключили, потому что в них перевозят «большие холодильники» и кидают мусор.

Подъемники в подземных переходах у ЦУМа и филармонии установили в 2017 году, но граждане так ими и не пользуются. На установку подъемников мэрия потратила 6,7 миллионов сомов, а на обслуживание механизма денег не нашла.