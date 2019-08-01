В Бишкеке у подземного перехода возле филармонии 1 августа прошла акция ЛОВЗ-активистов — участники вышли с плакатом «Обещание». Они потребовали от вице-мэра Уланбека Азыгалиева выполнить свое обещание, что к 1 августа подъемники в переходе заработают.

Но вице-мэр оказался занят. Его помощница объяснила, что у него совещания и встречи. Активисты проверили исправность подъемников самостоятельно — они не включились.

«Ничего не работает. Страшно вообще спускаться», — заявила участница акции Айдана Ниязбекова.

К активистам вышел замначальника управления капитального строительства мэрии Асхат Медетбек уулу. По его словам, когда он с Азыгалиевым проверял подъемники в прошлый раз, «все работало».

«Сразу после этого сломали. У нас есть гарантия завода-изготовителя. По ней мы сделали ремонт. Чтобы все исправно работало, нужны два обслуживающих лифтера. Это все должен взять на баланс “БишкекГорЛифт”», —заявил Медетбек уулу.

Сотрудник подрядной организации ГлавТехИнвест Нияз Абдылдаев заявил, что ключ от подъемников находится у него. По его словам, подъемник выключили, потому что в них кидают мусор и перевозят крупные предметы.

«В прошлый раз мы извлекли из механизма столько мусора. Там были баклажки, пакеты. Наверное, намеренно кто-то делает. Я до сих пор не знаю. Этот вопрос решает мэрия. Диспетчер должен чистить механизм и обслуживать. Были случаи, когда большие холодильники спускали, которые полтонны весят», — заявил Абдылдаев.

Ранее 18 июля вице-мэр пообещал, что передаст дело в правоохранительные органы, если до 1 августа подъемники не заработают.

Подъемники в подземных переходах у ЦУМа и филармонии установили в 2017 году, но граждане так ими и не пользуются. На установку подъемников мэрия потратила 6,7 миллионов сомов, а на обслуживание механизма денег не нашла.

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