Депутат парламента Искендер Матраимов дал интервью газете «Азия-Ньюс», в котором рассказал о своей семье, бизнесе, а также об отношении к бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и своих связях с нынешним главой государства Сооронбаем Жээнбековым. «Клооп» подготовил пересказ этого интервью.

О скрытых налогах на 24 млн сомов

В Кыргызстане налоговая служба ежегодно проверяет каждую компанию — а самые масштабные проверки начались после 2008 года. Наши фирмы также проверяют уже не впервые, мы всегда платили налоги, от уплаты никто не уходил. Мы могли бы подать в суд на финпол из-за результатов проверки финпола и обжаловать их результаты, но решили заплатить налог и жить спокойно. Эта сумма [24 млн сомов] появилась из-за смены некоторых форм налогов.

Мы могли оспорить результаты проверки [финпола], но подумали о своем времени. А эти деньги [24 млн сомов] пойдут в бюджет. На самом деле, сейчас есть много вопросов, и не только к финполиции. Почему проверяется имущество и бизнес только нашей семьи? В Кыргызстане не только мы ведем бизнес, и не только мы работаем в госорганах. За последние полтора года мы уже устали от проверок. С начала года мы только и делаем, что занимаемся проверкой, [наша] работа остановилась. Поэтому мы оплатили 24 млн сомов налогов. У нас нет ничего, что мы бы скрывали и боялись [что это найдут].